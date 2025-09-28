انت الان تتابع خبر السوداني: سنباشر بالتنفيذ الفعلي لطريق التنمية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم الأحد، الاجتماع الدوري للجنة العليا لطريق التنمية، بحضور وزيري النقل والاعمار والإسكان، ورئيس الهيأة الوطنية للاستثمار، وعدد من المستشارين والمسؤولين التنفيذيين، وممثلي شركة (أوليفر وايمن)، الاستشاري الخاص بالشركة"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء مناقشة آخر مستجدات المشروع، والاجراءات المطلوبة للمضي بمراحله، حيث تمت مراجعة مسودة قانون الهيأة الخاصة بطريق التنمية وميناء الفاو والمدن الصناعية، كما جرى استعراض ما تحقق من نسب الانجاز في الجانب الفني والاداري، والمخططات المتعلقة بطريق سكة الحديد والطريق البري".

وفي ما يتعلق بملف ميناء الفاو الكبير، قدم مدير عام الموانئ تقريراً مفصلاً عن النسب المئوية لآخر ما تحقق في الطرق والنفق المغمور، وما تبقى من نسب الانجاز، وكذلك مناقشة ملف التشغيل، وتفاصيل العروض المقدمة من الشركات والدول الأخرى.

وأشار السوداني الى "أهمية المشروع، وضرورة ان يتحول العمل من الجانب الفني والإداري الى التطبيق الفعلي، حتى يكون المواطن على اطلاع تام بالجهود التي تبذل من كل مؤسسات الدولة لانجاز المراحل الاولى لطريق التنمية"، مؤكداً أن "المرحلة القادمة ستشهد المباشرة بالتنفيذ الفعلي للمسار".

وناقش الاجتماع مسار المشروع مع إقليم كردستان العراق، ونتائج الاجتماع الرباعي للدول المساهمة في المشروع الذي عقد في بغداد مؤخراً، وكذلك مناقشة موضوع استملاك الاراضي، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات للتواصل مع المحافظات المعنية وحسم ما تبقى من موضوع الاستملاك.

وقدمت شركة (أوليفر وايمن) ملخصاً بشأن ما انجزته من الستراتيجية المتكاملة لمشروع طريق التنمية، والتي تشتمل الحوكمة، والطريق، وسكة الحديد، والستراتيجية الاقتصادية، والفرص الاستثمارية، والتواصل مع المستثمرين، واقترحت البدء بتنفيذ الستراتيجية، والموافقة على مشاركة بروتوكول الحوكمة المؤقتة مع الدول الشريكة قبل الاجتماع الوزاري الرباعي القادم في بغداد.

وتقرر خلال الاجتماع اعتماد الستراتيجية الكاملة المقدمة للمشروع.

