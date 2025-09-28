لقطات من حفل زفاف ابنة شقيقة محمد منير.. شهد على عقد القران

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 سبتمبر 2025 08:19 مساءً - وسط أجواء سيطر الفرح والسعادة، احتفل الكينج محمد منير بحفل زفاف ابنة شقيقته مساء أمس السبت الموافق 27 من سبتمبر وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط حضور عدد كبير من أصدقاء ومحبي الكينج سواء من داخل الوسط الفني أو خارجه.
وقد ظهرت على الكينج محمد منير أجواء الفرحة، الذي شهد على عقد قران العروسين مقدماً تهنئة خاصة لهما.
وتأتي أغنية بين البنين ضمن رابع أغنيات الكينج محمد منير لعام 2025، وقدم خلال الفترة الماضية ثلاث أغنيات هي: "ملامحنا" و"أنا الذي" وديو "الذوق العالي" مع نجم الجيل تامر حسني.
ويحمل "ضي" قصة إنسانية ملهمة، عن فتى نوبي في الرابعة عشرة من عمره، وُلد ببشرة ألبينو وصوت ذهبي يخطف القلوب، رغم تخلي والده عنه وقسوة التنمر، يتمسك بحُلمه في أن يصبح فناناً عظيماً مثل أيقونته الأبدية محمد منير؛ ليأخذ المشاهدين في رحلة عن الأمل والإصرار وقوة الفن في مواجهة المستحيل.
ويضم طاقم الفيلم مزيجاً مميزاً من الوجوه العربية والإفريقية، على رأسهم: الممثلة السعودية أسيل عمران، بدور مركب يحمل أبعاداً إنسانية. كذلك الممثلة السودانية إسلام مبارك، إلى جانب مجموعة من المواهب المصرية الصاعدة، من بينهم: حنين سعيد، بدر محمد، الأخير الذي يؤدي دَور "ضي". وهو من إخراج كريم الشناوي، وتأليف هيثم دبور.
حفل زفاف ابنة شقيقة محمد منيرووسط أجواء احتفالية مميزة، حرص عدد من النجوم والمشاهير على مشاركة الكينج فرحته بزفاف ابنة شقيقته كما قدموا التهاني للعروسين، كان من بينهم: الفنان ومصمم الألعاب النارية أحمد عصام، الفنان أحمد الشامي، ولاعب كرة القدم شيكابالا الذي تفاعل بالرقص والغناء على نغمات أغاني محمد منير، إلى جانب مجموعة من الأصدقاء والمقربين من العائلة.
تألق الكينج محمد منير في "بين البنين" رابع أغاني ألبومهوكان آخر أعمال الفنان محمد منير هي طرحه أغنية "بين البنين" التي تُعد رابع أغاني ألبومه، من كلمات منة القيعي، وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي؛ وتقول كلماتها: "بين البينين، أنا كده بين البينين. في حاجة كده بين البينين أنا الاتنين، في الرقص أنا في الرقص أنا إيدي ع الطبلة ع الطبلة، وانا اللي حدور ع القبلة، طب مين يقولي أنا ابقى مين؟! مهو كله زيي متمرجحين متمشورين بين البينين. أنا كده بين البينين".
صوت محمد منير يضيء فيلم "ضي"في السياق ذاته قدم منير الأغنية الدعائية لفيلم "ضي: سيرة أهل الضي"، التي جاءت كلماتها من مصطفى حدوتة، ولحنها إيهاب عبد الواحد، محملة بروح إنسانية متناغمة مع رسالة الفيلم؛ حيث تبرز قوة الحُلم وأثر الفن في مواجهة التحديات وتخطي الصعاب؛ ضمن أجواء تفيض بالصمود والتفاؤل.
