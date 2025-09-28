انت الان تتابع خبر السامرائي وبارزاني يؤكدان: التعاون بين بغداد وأربيل ركيزة أساسية لتعزيز وحدة الصف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لتحالف العزم في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس تحالف العزم مثنّى السامرائي التقى اليوم رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني، في أربيل"، مبينا انه "جرى بحث القضايا الوطنية المشتركة والعلاقات بين بغداد وأربيل وسبل تطويرها بما يخدم مصلحة البلاد".

وأضاف ان "اللقاء تناول الملفات السياسية والاقتصادية وأولويات المرحلة المقبلة، مع التأكيد على ضرورة تكاتف الجهود الوطنية لتعزيز الاستقرار وتوفير الخدمات ودعم المسار الإصلاحي في مختلف المجالات".

وأكد الجانبان أنّ "التعاون بين بغداد وأربيل يشكّل ركيزة أساسية لتعزيز وحدة الصف الوطني وبناء عراق مستقر قادر على تلبية تطلعات شعبه نحو الأمن والتنمية".

