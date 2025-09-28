بطولة إنكلترا: أستون فيلا يحقق فوزه الأول

الرياص - اسماء السيد - لندن : حقق أستون فيلا فوزه الأول في الدوري الإنكليزي لكرة القدم هذا الموسم، الأحد على ضيفه فولهام 3 1 ضمن المرحلة السادسة.

وكسر المهاجم الدولي أولي واتكينز صيامه عن التهديف مسجّلا التعادل لفيلا (37) بعدما افتتح المكسيكي راوول خيمينيس التسجيل للضيوف (3)، فيما تقدّم الاسكتلندي جون ماكغين لأصحاب الأرض (49) وأكّد البديل الأرجنتيني إيميليانو بوينديا الفوز بهدف ثالث (51).

ورفع فيلا رصيده إلى ست نقاط من فوز وثلاثة تعادلات إلى جانب خسارتين، فيما تكبّد فولهام خسارته الثانية وتجمّد رصيده عند 10 نقاط.

ويأتي هذا الفوز لفريق المدرب الإسباني أوناي إيمري قبل لقاء فينورد الهولندي الخميس في الجولة الثانية من دور المجموعة الموحدة ضمن الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وكان فيلا حقق فوزه الأول في الموسم ضمن المسابقة عينها، على حساب ضيفه بولونيا الإيطالي بهدف نظيف.

وافتتح خيمينيس التسجيل برأسية إثر ركنية ركنية نفذها الصربي ساسا لوكيتش (3).

وعادل واتكينز، سابع هدافي الـ"بريميرليغ" في الموسم الماضي بـ16 هدفا، النتيجة بتسديدة من فوق الحارس الألماني بيرند لينو (37)، ليكسر صياما عن التسجيل دام 700 دقيقة في الدوري.

وأهدف ماكغين التقدّم لأصحاب الأرض بتصويبة قوية زاحفة من خارج منطقة الجزاء إلى يمين الحارس (49).

وأكّد بوينديا الفوز بتسجيله الثالث بعد دخوله بين الشوطين، بتسديدة من مسافة قريبة بعد عرضية من واتكينز (51).