زيارة هاكابي للقاهرة.. تأجيل أم إلغاء؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: لم يبادر أي من سفراء أميركا في إسرائيل بزيارة مصر منذ عقود، مما جعل زيارة مايك هاكابي سفير الولايات المتحدة في إسرائيل توصف بـ"النادرة" والمرتقبة، ولكن وفقاً لمصادر تم تأجيلها، وقد يكون الإعلان عن التأجيل مقدمة لإلغاء الزيارة، ومؤشراً على توتر العلاقة بين القاهرة وتل أبيب.

فقد تقرر رسمياً تأجيل زيارة سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل مايك هاكابي إلى مصر في الوقت الحالي، حسبما قال مسؤول أميركي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الأحد.

ويأتي التأجيل بعد وقت قصير من تأكيد متحدث باسم السفارة الأميركية لـ"فرانس برس"، أن السفير سيقوم بزيارة "نادرة" إلى القاهرة.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أشارت إلى الرحلة في وقت سابق، التي ستكون أول زيارة رسمية لمصر منذ عقود يقوم بها سفير أميركي لدى إسرائيل وهو في منصبه.

مخاوف إسرائيلية من الحشد المصري

وتأتي هذه التطورات في ظل توتر في العلاقات بين إسرائيل ومصر على خلفية حرب غزة، التي تقع على حدود البلدين. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن مسؤولين إسرائيليين أعربوا لواشنطن عن مخاوفهم من حشد مصري لقوات عسكرية في شبه جزيرة سيناء، الواقعة على حدود مصر مع إسرائيل وغزة.

وصرحت الحكومة المصرية علنا الأسبوع الماضي، أن قواتها موجودة في سيناء للدفاع عن حدود مصر ضد جميع التهديدات، كما نفت ادعاء إسرائيل بأن وجود القوات هناك يمثل انتهاكا لمعاهدة السلام التي وقعتها مع إسرائيل عام 1979.

وكان من المتوقع، وفق "نيويورك تايمز"، أن يتناول هاكابي خلال زيارته للقاهرة "التوترات بين مصر وإسرائيل"، وخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة.

وكان ترامب عين هاكابي، وهو مؤيد قوي لإسرائيل، سفيرا بعد فترة وجيزة من إعادة انتخابه.