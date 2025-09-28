أجواء عائلية.. كيف احتفلت أروى جودة بيوم ميلادها؟

أروى جودة تحتفل بيوم ميلادها برفقة زوجها

"للعدالة وجه آخر".. عمل درامي منتظر لـ أروى جودة

عمل درامي سابق

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 سبتمبر 2025 08:19 مساءً - في أجواء عائلية دافئة، احتفلتبيوم ميلادها، بإحدى المدن الساحلية بدولة إيطاليا، ووثقت تلك اللحظة السعيدة، عبر مقطع فيديو قصير، نشرته على صفحتها الرسمية بـ "إنستغرام"، ظهرت من خلاله وهي تقف أمام قالب حلو كبير وتقوم بـ إطفاء الشموع، وبجانبها زوجها وعدد من أفراد عائلته.وجاء التعليق الذي أرفقته أروى جودة بمقطع الفيديو، كاشفاً عن مدى حبها واعتزازها بزوجها وأفراد عائلته، "عيد ميلاد على ساحل أمالفي مع حب حياتي وعائلتنا المختارة... Birthday on the Amalfi coast ".with the love of my life and our chosen family ".وفي سياق آخر، تنتظر الفنانةعرض مسلسلها الجديد "" ، الذي يجمعها بالفنان ياسر جلال، وينتمي لنوعية أعمال الـ 15 حلقة للعرض على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، والعمل يشارك في بطولته محمد علاء، نوران ماجد، نور إيهاب، فادي السيد، مينا نبيل، ومن تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد يحيى مورو وإنتاج محمد مشيش.تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي من خلال لغز غامض يتم الكشف عنه خلال الحلقات، حيث يظهر ياسر جلال بدور إعلامي شهير يدعى فؤاد السرجاني، متزوج من داليا التي تجسد دورها أروى جودة، ولديهما ابن شاب يدعى يوسف يؤدي دوره الفنان الشاب مينا نبيل الذي يقع في أزمة كبيرة بعد تورطه في جريمة قتل فتاة شابة، تقوم بدورها الفنانة نور إيهاب.وتتصاعد أحداث المسلسل خلال الحلقات حين يسعى الأب إلى كشف ملابسات القضية المتورط فيها ابنه، ساعياً لإثبات براءته وسط ضغوط اجتماعية وإعلامية كبيرة، لتبدأ رحلة من المواجهات وكشف الأسرار التي تهدد استقرار العائلة، حتى تظهر الحقيقة ويتم التعرف إلى القاتل والذي سيكون بعيداً تماماً عن كل التوقعات.يمكنكم قراءة ..أروى جودة ترد على انتقادات تغير وجهها: أعاني من مشاكل في الغدةجدير بالذكر، أن آخر الأعمال الدرامية التي شاركت بها النجمة، كان مسلسل بعنوان ""، وتدور أحداثه حول إعلامية شهيرة تُدعى "جومانا الخولي" الفنانة أروى جودة التي تنقلب حياتها رأساً على عقب بعد مداخلة هاتفية غريبة وغامضة تتلقاها على الهواء أثناء تقديم برنامجها الشهير، عقب ذلك يتم اتهامها في جريمة قتل زوجها، ومن هنا تبدأ مطاردة الشرطة لها وسْط ألغاز وأحداث مشوقة.يضم المسلسل عدداً من النجوم، وهم: جيهان خليل، بريهان أنور، مصطفى درويش وآخرون. والعمل من إخراج أحمد شفيق، ومن تأليف أيمن الشايب.

