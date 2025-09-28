بطولة إيطاليا: روما يتابع عروضه القوية ويتقدم إلى المركز الثاني

الرياص - اسماء السيد - روما : التحق روما بنابولي في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي موقتا بعد فوزه الأحد على ضيفه فيرونا 2 0 ضمن المرحلة الخامسة، قبيل مواجهة حامل اللقب المرتقبة أمام ميلان.

ويدين فريق العاصمة بفوزه إلى ثنائية الأوكراني أرتيم دوفبيك الذي افتتح غلته لهذا الموسم (8) والأرجنتيني ماتياس سوله (79).

ورفع فريق المدرب جان بييرو غاسبيريني الذي يستضيف ليل الفرنسي في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الخميس، رصيده الى 12 نقطة بفارق الأهداف عن نابولي.

من جهته، تجمد رصيد فيرونا الذي يشرف عليه اللاعب السابق باولو زانيتي عند ثلاث نقاط في المركز السادس عشر، علما أنه لم يحقق بعد أي فوز هذا الموسم.

من جهة اخرى، كاد بيزا يحقق فوزه الأول في "سيري آ" منذ أكثر من ثلاثة عقود قبل أن يتعادل سلبا أمام جاره التوسكاني فيورنتينا.

وأشعل الدنماركي هنريك ميستر المدرجات عندما سجّل هدفا في الدقيقة 71 قبل أن يلغى بعد العودة الى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" بسبب وجود لمسة يد قبل الهدف.

وأصاب الكولومبي خوان كوادرادو العارضة بعد وقت قصير، ليفشل فريق المدرب ألبرتو جيلاردينو، الصاعد حديثا في تحقيق فوزه الأول ويبقى في منطقة الهبوط برصيد نقطتين.

أما فيورنتينا الذي ألغي أيضا له هدفان لمهاجمه مويس كين بداعي التسلل، فيملك في رصيده ثلاث نقاط عقب بداية كارثية للموسم.

وكبّد ساسوولو العائد إلى دوري الأضواء ضيفه أودينيزي خسارته الثانية تواليا في الدوري الإيطالي بعدما أسقطه الأحد بثلاثة أهداف لهدف.

افتتح الجناح الفرنسي أرمان لوريينتيه التسجيل لأصحاب الأرض، محرزا هدفه الأول هذا الموسم، بعدما اخترق منطقة جزاء أودينيزي من الجهة اليسرى وركن الكرة بيمناه في الزواية الأرضية اليمنى، إثر تمريرة حاسمة من قائد الفريق دومينيكو بيراردي (8).

وأضاف الكندي اسماعيل كونيه الهدف الثاني بالطريقة عينها، بعد اختراق منطقة الضيوف من الجهة اليسرى وركن الكرة بيمناه في الزاوية الأرضية المقابلة (12).

وقلّص الإنكليزي كاينن دايفس الفارق، بعدما تابع من مسافة قريبة إلى داخل الشباك كرة تصدى لها الحارس الكوسوفي لساسوولو أريجانيت موريتش (55).

وأنهى البديل إدواردو يانوني الأمور برأسية من مسافة قريبة إثر عرضية من الجهة اليسرى للبديل الآخر الغامبي أليو فاديرا (81).