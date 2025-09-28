دورة طوكيو: ألكاراس يعبر بسهولة إلى نصف النهائي ويواجه رود

الرياص - اسماء السيد - طوكيو : تأهل الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف أولا عالميا، إلى نصف نهائي دورة طوكيو لفئة 500 نقطة بتغلبه الأحد بسهولة على الأميركي براندون ناكاشيما 6 2 و6 4.

وكان الرقم واحد عالميا تعرّض لإصابة في كاحله خلال مباراته الافتتاحية في الدورة الآسيوية أمام الأرجنتيني سيباستيان بايس، واعترف بعد مباراته التالية أن الإصابة كانت تقلقه وتشغل تفكيره أثناء وجوده على أرض الملعب.

وحسم ألكاراس مواجهة ناكاشيما بعد ساعة و20 دقيقة، ضاربا موعدا في نصف النهائي مع النروجي الثاني عشر عالميا كاسبر رود الفائز على الأسترالي ألكسندر فوكيتش 6 3 و6 2.

وقال الإسباني "كان عليّ اللعب بأسلوب هجومي أكثر من المعتاد، لأنني أردت فقط جعله يركض أكثر مني خلال المباراة. بإمكانكم ملاحظة أنني أحيانا لا أستطيع التحرك بالسرعة التي أريدها. أحاول فقط أن أكون حذرا في الخطوات التي أقوم بها خلال المباراة".

وأضاف "لهذا السبب كنت أوجه ضربات قوية جدا في بعض الأحيان، لأنني لم أرغب في الجري من جهة إلى أخرى".

من جانبه، يواجه الأميركي تايلور فريتس الخامس مواطنه جنسون بروكسبي في نصف النهائي الآخر.

وعانى فريتس لبلوغ نصف النهائي بعدما تجاوز بصعوبة مواطنه سيباستيان كوردا 6 3 و6 7 (5 7) و6 3.

أما بروكسبي فاجتاز عقبة الدنماركي هولغر رونه 6 3 و6 3.

وقال فريتس إنه عانى من الطقس في العاصمة اليابانية "لم أكن أتوقع أن يكون الجو حارا ورطبا إلى هذا الحد".