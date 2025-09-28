كيف ظهرت هدى المفتي في كواليس فيلم بنات فاتن؟!

هدى المفتي في "بنات فاتن"

وقد ظهرت هدى بالحجاب، وأيضاً بإطلالة قد تشير إلى تجسيدها دور فتاة شعبية، ويبدو أن هدى قد أحبت كثيراً تلك النوعية من الأدوار وخاصة بعد النجاح اللافت الذي حققته خلال موسم دراما رمضان الماضي 2025 من خلال شخصية "بوسي" في مسلسل "80 باكو".

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 سبتمبر 2025 07:13 مساءً - شاركت الفنانة الشابة، من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ صورة لها من كواليس فيلمها الجديد "بنات فاتن"، حيث ظهرت هدى بلوك مختلف محمسة جمهورها ومحبيها للفيلم.عادتلاستكمال مشاهدها بالفيلم للانتهاء من دورها، وذلك تمهيداً للإعلان عن موعد طرحه في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

حيث قدمت هدى المفتي شخصية "بوسي" مصففة الشعر الموهوبة التي تتمتع بمهارة استثنائية في تصفيف الشعر والمكياج، مما يجعلها ‏الأكثر طلباً بين الزبائن.‏ وتقرر صاحبة الكوافير "انتصار" ترقيتها إلى مصففة شعر خاصة، وذلك لتوفير 80 ألف جنيه للاستقلال بحياتها ‏حيث كانت تعيش "بوسي" مع عمها وزوجته وتواجه سوء المعاملة.‏

وتقرر بوسي العمل في منازل العملاء سرًا دون الإفصاح لخطيبها لتدخل عالماً جديداً يغير نظرتها للحياة تماماً. وتواجه بوسي خلال ‏رحلتها العديد من المواقف المحرجة والكوميدية.

وتميز أداء هدى المفتي في مسلسل "80 باكو" باستخدامها لكنة شعبية بسيطة دون مبالغة، مع إضافات صوتية مميزة كضحكتها الخاصة وطريقة كلامها السريعة، ‏مما أعطى الشخصية مصداقية وعفوية.‏

قصة وأبطال فيلم "بنات فاتن"

هدى المفتي تحجز مقعدها بدراما رمضان 2026

تدور أحداث العمل حول قصة حب بين فتاة وشاب نوبي أسمر، تتحول مع مرور الوقت إلى لغز مثير يقودهما إلى عالم مليء بالأسرار والخفايا. الفيلم يمزج بين الرومانسية والتشويق في إطار درامي يكشف وجوهاً خفية من العلاقات والحقائق الإنسانية.ويضم الفيلم مجموعة من الفنانين، أبرزهم: النجمة، هدى المفتي، باسم سمرة، صفوة، بسمة نبيل، حسن مالك، وحمدي هيكل. العمل من تأليف أمينة مصطفى ومحمد نادر، وإنتاج محمد نادر، ومن المقرر طرحه في دور السينما خلال النصف الثاني من العام الجاري 2025.اطلعوا على: هل غنى ويجز أغنية "البخت" لـ هدى المفتي؟.. الفنانة تجيبفي سياق آخر حجزت الفنانةمقعدها في موسم مسلسلات رمضان 2026، من خلال مسلسل جديد يحمل اسماً مبدئياً "سوا سوا"، تدور أحداثه في إطار لايت اجتماعي تشويقي، تأليف مهاب طارق، وإخراج عصام عبد الحميد، ويشاركها البطولة النجم، وينتمي إلى المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن المُقرر بدء مرحلة التحضيرات والبروفات، تمهيداً لانطلاق التصوير خلال أسابيع قليلة.ويأتي ذلك بعد النجاح الذي حققته من خلال الموسم الدرامي الماضي 2025 من خلال مسلسل "80 باكو"، ودارت أحداثه في صالون تجميل قديم في وسط البلد بعنوان "لولا"، وتناول قصص الفتيات اللواتي يعملن فيه. وتتشابك الأحداث مع قصص زبائن المكان.مسلسل "80 باكو" من بطولة: هدى المفتي، انتصار، رحمة أحمد، دنيا سامي، محمد لطفي، سماح أنور، خالد مختار، إلهام صفي الدين، محمد عبده، محمود يسري، إنعام سالوسة، ياسمين الهواري. وضيوف الشرف: وفاء عامر، ألفت إمام، أحمد سعد ميشو، عفاف رشاد، مريم الجندي، زينة منصور، ماجدة منير، زينب وهبي. وتأليف غادة عبد العال. وإخراج كوثر يونس. وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.