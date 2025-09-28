بوغاتشار يحتفظ بلقبه العالمي في سباق الطريق

الرياص - اسماء السيد - كيغالي : فاز السلوفيني تادي بوغاتشار بسباق الطريق للرجال في بطولة العالم للدراجات الهوائية للعام الثاني تواليا، بعد أداء ملحمي الأحد.

وانطلق بوغاتشار منفردا قبل 66 كيلومترا من خط النهاية، ليحسم السباق الذي امتد لمسافة 267 كلم عبر التلال المحيطة بعاصمة رواندا، كيغالي.

ودافع بوغاتشار (27 عاما) عن لقبه الذي حققه في عام 2024 بنجاح، حيث أنهى السباق متقدما بفارق دقيقة و28 ثانية عن البلجيكي ريمكو إيفينبويل، بينما حصد الإيرلندي بن هيلي الميدالية البرونزية في السباق الذي جرى على ارتفاع 1500 م وتخللته 33 تلة، وسط أجواء دافئة.

تكوّن المسار من 15 دورة حول المدينة، تضمنت كل منها تسلّقين، بالإضافة إلى دورة أطول وأكثر صعوبة شملت صعودا إضافيا على طريق مرصوف بالحجارة.

وسبق لبوغاتشار أن فاز بلقب طواف فرنسا مرتين في عامي 2020 و2021، وهو أحد أصغر الفائزين في التاريخ.

كما فاز بطواف إيطاليا 2024، ليُصبح من القلائل الذين جمعوا بين فوزهم في الطوافين الكبيرين.