كامل إدريس يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

التقى رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، بنائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان، إسحاق دار، على هامش انعقاد الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد الطرفان عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، حيث أعرب السودان عن شكره لباكستان على دعمها المستمر له في الأمم المتحدة والمحافل الدولية.

كما شدد الطرفان على حرصهما على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

تجدر الإشارة إلى أن باكستان تتمتع بعضوية غير دائمة في مجلس الأمن.

