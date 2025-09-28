والي الجزيرة يقف على إغلاق سوق مدني وسير حملة النظافة واصحاح البيئة

ود مدني - ولاية الجزيرة دعا الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة المحليات وإدارات تنظيم الأسواق بالولاية لإستحداث خطط وأفكار جديدة للإسهام في تنظيم وتهيئة بيئة الأسواق . وشدد الوالي لدى وقوفه صباح السبت على تنفيذ إغلاق الأسواق وسير حملة النظافة وإصحاح البيئة ومكافحة نواقل الأمراض بسوق مدني العمومي والتي نظمتها محلية مدني الكبري بمشاركة تجمع قوي تحرير السودان وجمعية الهلال الأحمر السوداني والإسناد المدني والتحالف السوداني والقوات النظامية وسواعد الخير ووزارة الصحة لتوجيه أصحاب المحلات التجاربة بوضع النفايات في أكياس أمام المتاجر وتطبيق قانون تتظيم الأسواق . من جانبه أكد الأستاذ عادل محمد الحسن الخطيب المدير التنفيذي لمحلية مدني إستمرار حملات النظافة وإصحاح البيئة وإغلاق السوق، مشيداً بإستجابة التجار بإغلاق السوق مناشداً بمزيد من التعاون للوصول لمدينة خالية من النفايات . سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

