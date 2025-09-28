انطلاق مهرجان الرياض للكوميديا بمشاركة نخبة من أبرز نجوم العالم

انطلقت مساء الجمعة فعاليات مهرجان الرياض للكوميديا، الذي يجمع جمهور العاصمة مع مجموعة من أشهر نجوم الكوميديا في العالم في أجواء استثنائية تمزج بين الترفيه والضحك، وتؤكد مكانة الرياض كوجهة رائدة للفعاليات الاستثنائية.
ويشارك في المهرجان كل من: راسل بيترز، وسيباستيان مانيسكالكو، وتوم سيغورا، وكريس ديستيفانو، وبيت ديفيدسون، وعزيز أنصاري، إلى جانب النجم العالمي كيفن هارت، والكوميدية زارنا غارغ، ونيميش باتيل، ومارك نورماند، وماز جبراني مع مجموعة من أصدقائه.
كما يطل على جمهور العاصمة أوميد جليلي في عرض خاص مباشر من الرياض، وهانيبال بوريس، وويتني كامينغز، وسام موريل، وجو كوي، إلى جانب الثنائي أندرو سانتينو وبوبي لي في عرض “باد فريندز”، إضافة إلى الثنائي جيمي كار ولويس سي كي في عرض مشترك.
ويضم المهرجان غابرييل إغليسياس، وأندرو شولز في عرض “فلاجرنت لايف”، وجيسيكا كيرسون، وبيل بور، وجيموين، والنجم العالمي كريس تاكر، وأيقونة الكوميديا ديف تشابيل، إلى جانب جيف روس مع مجموعة من أصدقائه، وجاك وايتهاول، وواين برادي برفقة أصدقائه، والكوميديان العالمي مو عامر، وأريس سبيرز، وعلي صديق، وشوغر سامي، إضافة إلى لاعب الخفة الكوميدي بن هارت.
ويمنح مهرجان الرياض للكوميديا الجمهور فرصة فريدة لاختبار تنوع العروض وأبعادها العالمية، مؤكّدًا مكانة الرياض التي باتت معيارًا رائدًا في استضافة أبرز الأحداث وصناعة التجارب الاستثنائية.
