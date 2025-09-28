زواج سيلينا غوميز وبيني بلانكو السرّي يشعل خلافاً عائلياً: هل تجاهلت والدتها؟

أثار قرار الفنانة والممثلة سيلينا غوميز أن يسير جدّها ديفيد كورنيت إلى جانبها في الممر بدلاً من والدتها، جدلاً واسعاً بين جمهورها ودوائر مقربة منها.

زواج سيلينا من المنتج الموسيقي بيني بلانكو يوم أمس السبت في سانتا باربرا – كاليفورنيا، كان حفلًا نجومياً بامتياز، حضرته شخصيات بارزة مثل تايلور سويفت، الصديقة المقربة لغوميز، إلى جانب نجوم مسلسل Only Murders in the Building مارتن شورت، ستيف مارتن، وبول رود. كما شاركت باريس هيلتون، إد شيران، آشلي بارك، ودايفيد هنري – زميل سيلينا السابق في Wizards of Waverly Place – في الاحتفال. ورغم أجواء الفرح، بقيت خطوة سيلينا غير المتوقعة محور نقاش واسع.

بحسب ما نقلته صحيفة ديلي ميل عن مصدر مقرّب، شعرت والدة سيلينا، ماندي تيفي، وزوجها بريان، بصدمة كبيرة وخيبة أمل من هذا القرار، وُصف بأنه “خطوة مفاجئة”. وأكد المصدر أنّ سيلينا اتخذت قرارها منذ المراحل الأولى للتحضير للزفاف، حيث غلبت الدموع فرحاً على ديفيد وزوجته ديبي حين أخبرتهما سيلينا برغبتها.

ورغم خيبة الأمل هذه، ما زالت علاقة سيلينا بوالدتها تحظى بمتابعة واسعة. فقد أشادت سيلينا في مقابلة عام ٢٠٢٥ بزوجها بلانكو، مؤكدة أنه يمنحها الاحترام والحب غير المشروط، فيما أعلن بلانكو علناً حبه لها، واصفاً إياها بأنها “أفضل صديقته” خلال مقابلة مع هوارد ستيرن في مايو ٢٠٢٤.

اتّسمت أجواء الزفاف بالسرية التامة، إذ لم يكن المدعوون على علم بمكان إقامة المراسم حتى نُقلوا إليه. وشمل الاحتفال عشاء في احد القصور في هوپ رانش بمنطقة غوليتا فالي، حيث رُصد نجوم مسلسل Only Murders in the Building مثل مارتن شورت، بول رود، وستيف مارتن بملابس شبه رسمية.

اختار العروسان التكتم على تفاصيل الحفل ما أضفى غموضاً خاصاً، إذ جرى نقل الضيوف من دون أن يعرفوا وجهتهم مسبقاً. وأوضح مصدر لصحيفة “ذا صن” أنّ “الجميع كانوا متحمسين رغم الغموض، إذ كانوا واثقين أنّها ستكون أوقاتاً رائعة”.

لطالما لعبت والدة سيلينا، ماندي تيفي، دوراً محورياً في حياتها، إذ أنجبتها في سن السادسة عشرة وربّتها كأم عزباء، وكانت داعماً أساسياً لمسيرتها الفنية والشخصية. ورغم الجرح الذي سبّبه هذا القرار، أرادت سيلينا تكريم جدّها، الذي يجمعها به رابط عاطفي قوي.

وفي مقابلة عام ٢٠٢٥، أوضحت غوميز سبب اختيارها قائلة: “لم تتح له الفرصة أن يسير مع أمي في الممر، وأردت أن أمنحه هذه اللحظة ذات المعنى”.

ومع بدء سيلينا وبيني حياة زوجية جديدة، تظل تعقيدات العلاقات العائلية حاضرة، حيث يظهر أن قرارات الفرح قد تحمل في طياتها أيضاً تحدّيات مؤثرة على الروابط الأسرية.