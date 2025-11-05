سعر الغاز الطبيعي يحتاج لتأكيد الاختراق-توقعات اليوم 5-11-2025

شكّل سعر المؤشر يوم أمس هبوط تصحيحي إضافي ليقترب من الهدف المستقر عند 46870 بفارق قليل ومن ثم ليضطر لتشكيل ارتداد إيجابي ليستقر حاليا قرب 47175 محاولا بذلك التخلص من الضغوط السلبية وإيجاد فرصة لتعويض الخسائر المحققة سابقا.

يحتاج السعر حاليا لعزم إيجابي جديد ليزيد من فعالية تشكيله لموجات صاعدة لنتوقع اندفاعه أولا نحو 47500 وصولا للهدف التالي المتمثل بمستوى 47660, أما تعرض السعر لضغوط سلبية جديدة وتسلله دون 46870 سيجبره ذلك على تكبد خسائر إضافية جديدة باستهدافه لمستوى 46675 و46535 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 46910 و 47440

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات 46870