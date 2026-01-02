تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو قوبل بسخرية واسعة من الجمهور والمتابعين. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر الفنان الشاب محمد بشير, يقابل صديقته بعد طول غياب في إحدى المناسبات الخاصة. المطرب استقبل صديقته بترحيب كبير وسلام بالأحضان قائلاً: (سالي مشتاقين), وسط تعليقات متباينة انقسمت ما بين ساخرة من الفنان والفتاة وما بين ومتعاطفة, وكان أبرزها: (حنين وطيبان شديد). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. “سالي مشتاقين” الفنان محمد بشير يقابل صديقته الحسناء بالأحضان والجمهور: (حنين وطيبان شديد) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.