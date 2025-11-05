تنبيه من المركز الوطني للأرصاد

ابوظبي - سيف اليزيد - دعا المركز الوطني للأرصاد إلى توخي الحذر بسبب تشكل الغبار على بعض المناطق في الدولة، صباح اليوم.وذلك عبر حسابه في منصة إكس.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم مغبراً إلى غائم جزئياً وغائماً أحياناً على منطقة الظفرة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحياناً، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

