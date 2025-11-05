مستشفى أن أم سي رويال – مدينة خليفة يحصل على اعتماد مركز شامل لعلاج آلام الصدر من جمعية القلب الأميركية

ابوظبي - سيف اليزيد - حصل مستشفى أن أم سي رويال – مدينة خليفة على اعتماد مركز شامل لعلاج آلام الصدر من جمعية القلب الأميركية، وهي شهادة دولية مرموقة تُمنح للمؤسسات الصحية التي تلتزم بأعلى معايير التميز في رعاية أمراض القلب. ويعكس هذا الإنجاز التزام المستشفى الراسخ بتقديم رعاية آمنة، وسريعة، وفعّالة للمرضى الذين يعانون من آلام الصدر أو الحالات الطارئة المرتبطة بالقلب.

تتطلب عملية الاعتماد الصارمة من المستشفيات الالتزام بالمعايير المبنية على الأدلة، واتباع البروتوكولات السريرية المتقدمة، وتنفيذ برامج تحسين جودة مستمرة في إدارة حالات آلام الصدر. ومن خلال هذا الاعتماد، ينضم مستشفى أن أم سي رويال – مدينة خليفة إلى نخبة من المؤسسات الصحية حول العالم التي تقدم أعلى معايير الرعاية الطارئة لأمراض القلب.

بالنسبة للمرضى، يضمن هذا الاعتماد الحصول على تدخلات سريعة ومنقذة للحياة في اللحظات الحرجة. فقد تكون آلام الصدر أولى علامات النوبة القلبية، وكل دقيقة تمضي تُحدث فرقًا في تقليل تلف عضلة القلب وزيادة فرص النجاة.

يضم المستشفى فريقًا متخصصًا ومتعدد التخصصات في رعاية القلب، يتمتع بالجاهزية العالية للاستجابة السريعة وتقديم التشخيص الدقيق والعلاج المتخصص والتنسيق السلس للرعاية. ويمكن للأسر الاطمئنان إلى أن كل مرحلة من مراحل الرعاية – من الفرز الطارئ وحتى العلاج المتقدم – تتم وفق أعلى المعايير الدولية.

وقال الدكتور عبدالله النقشبندي، المدير الطبي لمستشفى أن أم سي رويال – مدينة خليفة: "هذا الإنجاز يعزز مهمتنا في تقديم رعاية قلبية عالمية المستوى للمجتمع الذي نخدمه. إن التعرف المبكر على آلام الصدر يمكن أن ينقذ الأرواح، فكل دقيقة لها أهميتها عند التعامل مع النوبات القلبية. الرعاية السريعة والمتخصصة التي يقدمها مستشفى أن أم سي رويال – مدينة خليفة تضمن حصول كل حالة طارئة على الاهتمام الذي تستحقه."

ويمثل هذا الاعتماد أيضًا محطة مهمة في مسيرة أن أم سي للرعاية الصحية نحو تعزيز معايير السلامة، والابتكار، والثقة في القطاع الصحي. فقد استثمرت المجموعة في أحدث التقنيات الطبية، وأفضل الكوادر المتخصصة في أمراض القلب، والممارسات المبنية على الأدلة لضمان تقديم أعلى مستويات الرعاية للمرضى. كما يعكس هذا الإنجاز مكانة المستشفى الرائدة ضمن قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات، ومساهمته في الجهود الوطنية للحد من أمراض القلب والأوعية الدموية، التي تُعد من أبرز أسباب الوفيات على مستوى العالم.

كما يتماشى اعتماد مركز علاج آلام الصدر الشامل مع رسالة أن أم سي في الارتقاء بصحة المجتمع من خلال التوعية والوقاية والتعليم. ومن خلال تسليط الضوء على أهمية الكشف المبكر والعلاج الفوري لآلام الصدر، يسعى مستشفى أن أم سي رويال إلى تمكين الأفراد والعائلات بالمعرفة التي قد تنقذ حياتهم.

