أسرة عبد الحليم حافظ تكشف عدد زائري منزل العندليب من الوفود الأجنبية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 سبتمبر 2025 12:58 مساءً - على الرغم من مرور سنوات طويلة على رحيل العندليب الفنان عبد الحليم حافظ، لكنه ما زال له مكانه خاصة عند جمهوره في مصر والوطن العربي، خاصةً من محبي الطرب الأصيل وعشاق الموسيقى المميزة والألحان ذات الطابع الكلاسيكي الراقي.

وخلال الساعات الماضية كشفت أسرة النجم الراحل عن عدد الوفود الزائرة لمنزله على مدار الـ 3 أشهر الماضية، وذلك بعدما تحول منزله لمزار لكل جمهوره ومحبي.

عدد زوار منزل الراحل عبد الحليم حافظ

عبر الصفحة الخاصة بمنزل عبد الحليم حافظ على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تم كتابة منشور جاء نصه كالتالي: "لمحبيحبيت أتناول مواضيع جديدة و شيقة و ليست مكررة،عملت إحصائية شهرية لزيارات الوفود الأجنبية لمنزل حليم في أخر ٣ شهور و النتيجة:

1- الوفد القطري: 21%

2- الوفد العراقي: 17%

3- الوفد الكويتي: 13%

4- الوفد السعودي: 12%

5- الوفد الألماني: 7%

6- جنسيات مختلفة: 6%

7-الوفد الأمريكي: 5%

8- الوفد الأماراتي: 4%

9- الوفد الجزائري: 4%

10- الوفد اليمني: 3%

11- الوقد المغربي: 3%

12- الوقد البحريني 3%

13- الوفد التونسي: 2%

هذة الأحصائية فقط للزيارات من دول عربية و أجنبية سواء كانوا عرب يعيشون في عدة دول أجنبية و يحملون جنسية عربية أو أجانب يزورون المنزل أيضاً و لا تشمل هذة الإحصائية طبعاً زيارات المصريين.. الإحصائية تمت بعد مراجعة طلبات الزيارة من بداية شهر يوليو و حتي يومنا هذا فقط للزيارات التي تمت بالفعل". وتابع قائلاً: "الإحصائيات ليست دقيقة بنسبة 100% و لكنها الأقرب للواقع لأنة أحياناً توجد زيارات أجنبية غير منسقة مسبقاً و خاصةً الزيارات الخاصة بالسفارات و الصحفيين و

الأعلاميين و الفنانين من دول شقيقة أو أجنبية..حقيقي حليم جمهورة فعلاً من المحيط إلي الخليج".

حقيقة بيع منزل عبد الحليم حافظ

الجدير بالذكر أن أسرةتعرضت لانتقادات كبيرة خلال الفترة الماضية، وذلك بعدما ترددت أنباء تفيد بيع المنزل لرجل أعمال شهير، لكن الأسرة نفت هذا الخبر وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات، وقالت أن المنزل سيظل دائماً مفتوح لمحبي وعشاق الفنان الراحل.

