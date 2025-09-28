مفوض العون الانساني بالشمالية يتعهد بدعم مستشفى دنقلا التخصصي

تعهد مفوض مفوضية العون الانساني بالولاية الشمالية د. وائل محمد شريف بدعم مستشفى دنقلا التخصصي بنظام تشغيل رقمي متكامل في إطار إسناد القطاع الصحي بالولاية . وتلقى المفوض خلال الاجتماع المشترك الذي عقد السبت بالمستشفى وضم المفوضية وإدارة المستشفى ومنظمتي الصحة العالمية وبناء للتنمية شرحا ضافيا حول المشروعات الصحية القائمة والمقترحة. وشدد المفوض على دور المنظمات وتدخلاتها في مستشفى دنقلا التخصصي. من جانبه أكد المدير الطبى للمستشفى دكتور حسن محمود استمرار الجهود والخطط الرامية لاكمال أعمال التأهيل بالمستشفى بشكل كامل وبناء نظام صحي يعتمد على بيئة متكاملة. سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

