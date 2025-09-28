تكنولوجيا: الهواتف الاقتصادية وسامسونج تثبت ما هو ممكن

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يُقال إن “الرخيص يُكلّف مرتين”، لكن هذا المثل لا ينطبق دائمًا على الهواتف الذكية. فليس كل المستخدمين بحاجة لهاتف يتجاوز سعره 1000 دولار، إذ يمكن لهاتف اقتصادي أن يؤدي الغرض بكفاءة. ومن هذا المنطلق، استعرضنا مؤخرًا هاتف Samsung Galaxy A17 5G لنعرف ما الذي يقدمه فعلًا.

يدعم الهاتف شبكة الجيل الخامس، ما يتيح تصفحًا سريعًا للإنترنت مع تغطية جيدة، رغم أن قوة الاستقبال قد تكون أضعف قليلًا مقارنة بالهواتف الرائدة. أما عبر الواي فاي، فيوفر الجهاز أداءً مقبولًا يكفي للبث والتصفح اليومي، وإن كان أبطأ عند التعامل مع سرعات إنترنت عالية جدًا أو تنزيلات ضخمة.

من حيث الأداء العام، ينجح الهاتف في إنجاز المهام اليومية، لكنه قد يُظهر بعض التقطعات أثناء التنقل بين القوائم، ويصبح محدودًا عند التعامل مع تطبيقات معقدة أو ألعاب ثقيلة. وعلى الرغم من ذلك، يقدم نظام الكاميرا بعض المفاجآت الإيجابية التي تضيف قيمة إضافية لهذا الهاتف الاقتصادي.

