تكنولوجيا: أنكر تكشف عن شاحن سريع مدمج بشاشة رقمية وميزة الشحن الذكي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة أنكر مؤخرًا عن تفاصيل جديدة تخص شاحنها السريع المدمج بقدرة 45 واط، والذي يضم شاشة رقمية وميزة ذكية للتكيف مع الأجهزة.

وكانت الشركة قد لمّحت في إعلان سابق إلى أن المحول الجديد سيتمكن من التعرف على الجهاز المتصل، لكن الفيديو التشويقي الأخير أوضح المزايا الرئيسية لهذا الابتكار.

يتيح الشاحن العمل بنمطين مختلفين؛ النمط الأول هو الشحن البطيء، الذي يهدف إلى تقليل تدهور البطارية والحد من الحرارة الناتجة أثناء عملية الشحن.

أما النمط الثاني فهو الشحن السريع الذكي، حيث يعتمد على تقنية توصيل طاقة متكيفة (Adaptive Power Delivery). في هذا النمط، يقوم الشاحن بضبط الطاقة تلقائيًا وفقًا لنسبة شحن البطارية، لينتقل تدريجيًا بين 39 واط و20 واط و8 واط على مراحل متتابعة.

ويوضح الفيديو أن المستخدم يمكنه التبديل بين النمطين بمجرد النقر المزدوج على الجزء العلوي من الشاحن، لتظهر شاشة العرض المدمجة حالة الشاحن والجهاز الموصول في الوقت نفسه.

وأكدت أنكر أن هذه الميزة تدعم أجهزة أبل المتعددة، بما في ذلك سلسلة آيفون 17، وiPad Air، وiPad Pro، وiPad mini 6، دون أن تحدد إن كانت التقنية ستعمل بالفعالية نفسها مع أجهزة غير تابعة لأبل.

حتى الآن، لم تكشف الشركة عن موعد إطلاق الشاحن أو تفاصيل سعره، في حين يبقى منتظرًا أن يشكل هذا الابتكار إضافة مهمة في سوق الشواحن الذكية.

