شكرا لقرائتكم خبر مبادرة كنوز السعودية بوزارة الإعلام تطلق المسلسل الكرتوني "الرهيبين" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت مبادرة كنوز السعودية، إحدى مبادرات وزارة الإعلام، مسلسل "الرهيبين"، وهو أول عمل رسوم متحركة تنتجه، يحكي قصة مجموعة من الأبطال السعوديين يشكلون فريقًا للتحريات الخاصة، ويمرون بمغامرات متنوعة وشيقة للأطفال.

يستعرض المسلسل مغامرات أربعة أطفال سعوديين يمتلكون قدرات خاصة، ويشكلون فريقًا للتحريات وحل الألغاز، مستخدمين طرق التفكير المنطقي والإبداعي في التعامل مع مختلف المواقف، وتمتد أحداث المسلسل على (12) حلقة، تجمع الترفيه والمعلومات المبسطة حول التاريخ والثقافة السعودية، مع التركيز على تعزيز قيم الانتماء والاعتزاز باللغة العربية.

ويُعرض المسلسل على (قناة MBC3) ومنصة شاهد، وقد حصل على جائزة تيلي الدولية ضمن مسار الرسوم المتحركة والسلاسل الترفيهية.

وتندرج مبادرة كنوز السعودية ضمن مبادرات "برنامج تنمية القدرات البشرية"، أحد برامج رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى توثيق الثراء الثقافي والإسهام الحضاري السعودي، وإبراز قصص نجاح المواطن السعودي على الأصعدة كافة، من خلال إنتاج الأفلام الوثائقية والقصيرة والرسوم المتحركة.

وقدمت المبادرة عددًا من الأعمال، من بينها: "المحطة سبعة"، "مرحلة صعبة"، و"نورس العرب"، و"على حد سواء"، و"ماذا يأكل السعوديون"، و"أطلس السعودية"، و'"هورايزن"، والفيلمان القصيران "راعي الأجرب" و"ليلة الصفراء" والفيلم الوثائقي "الوجهة" وشاركت المبادرة في عدد من أهم المهرجانات الدولية، وحصلت أفلامها على العديد من الجوائز العالمية.