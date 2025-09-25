تابع الان خبر السعودية وقطر تقدمان دعماً مالياً مشتركاً بـ89 مليون دولار لدعم سوريا حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - قدمت المملكة العربية السعودية عبر الصندوق السعودي للتنمية، ودولة قطر من خلال صندوق قطر للتنمية، دعماً مالياً مشتركاً تصل قيمته إلى 89 مليون دولار أمريكي لصالح الجمهورية العربية السورية، وذلك لضمان استمرار الخدمات الأساسية وتعزيز مخصصات الميزانية العامة لمدة ثلاثة أشهر متتالية.

أهداف التمويل الجديد

يركز التمويل على دعم العاملين في القطاع العام داخل سوريا، بما يضمن تحسين بيئة العمل واستمرارية الخدمات الحيوية المقدمة للمواطنين. كما يستهدف المساهمة في بناء قاعدة اقتصادية أكثر صلابة قادرة على دفع عجلة التعافي وإرساء أسس التنمية المستدامة.

تعاون مع الأمم المتحدة

ويجري تنفيذ المشروع بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي سيتولى الإشراف على آليات صرف الدعم وتوجيهه لتعزيز نظم الاستدامة المالية وتوسيع نطاق شمولية القطاع الاقتصادي، بما يسهم في خلق فرص معيشية أفضل للسوريين.

أهمية الدعم للسوريين

يُعد هذا التمويل المشترك خطوة محورية نحو تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في سوريا، حيث يفتح المجال أمام تعزيز سبل العيش المستدامة ورفع كفاءة المؤسسات الخدمية، بما ينعكس إيجاباً على المجتمع السوري بأسره.

تعزيز التعاون التنموي

ويؤكد هذا الدعم على عمق التعاون بين السعودية وقطر في مجال التنمية، وتجسيد مفهوم التضامن الدولي لمساندة الدول التي تمر بتحديات اقتصادية، مع الالتزام بأهداف التنمية المستدامة كخارطة طريق للمستقبل.