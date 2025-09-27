شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الغارة الإسرائيلية على فيلا حوثية يكشفها الحميري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الصحفي فارس الحميري تفاصيل الغارة الإسرائيلية التي استهدفت أمس الخميس فيلا في حي حدة بصنعاء، موضحاً أن الفيلا كانت تُستخدم كغرفة عمليات تابعة للحوثيين وتقع قرب منزل القيادي الحوثي فارس مناع.



وأضاف الحميري في تغريدة له على منصة "أكس" أن الغارة أسفرت عن انتشال جثث وإسعاف عدة جرحى، وسط انتشار أمني كثيف لمليشيا الحوثي في محيط الموقع.



وأشار الصحفي إلى أن الفيلا المستهدفة مملوكة للمؤسسة العامة للتأمينات والمعاشات، وأن رئيس المؤسسة المعين من الحوثيين إبراهيم الحيفي سلمها لقيادات حوثية مع عدد من الفلل الأخرى بالحي دون أي مقابل، رغم أن التأجير كان يدر دخلاً كبيراً شهرياً على المؤسسة.



وأكد الحميري أن القصف أدى إلى تدمير الفيلا بشكل كامل وإلحاق أضرار كبيرة بالمنازل المجاورة، بالإضافة إلى وقوع إصابات بين السكان، مشيراً إلى نشره صوراً ومقاطع فيديو حصرية توثق أضرار الحي...

