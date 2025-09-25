اختتام بلدية الظهران لعروضها البحرية في احتفال باليوم الوطني

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اختتمت بلدية مدينة الظهران فعالياتها البحرية التي نظمتها على شاطئ المرجان، وذلك ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي 95، وسط حضور لافت وتفاعل من الأهالي والزوار الذين استمتعوا بالعروض المميزة والأجواء الوطنية.

عروض بحرية استعراضية مميزة

تضمنت الفعاليات مجموعة من العروض البحرية الاستعراضية التي أضفت جوًا من الإثارة والمتعة، حيث شملت عروض الجت كار، الجت ميني بوت، الجت سكي، والفلايبورد، وقد أسرت هذه العروض الحضور بحماسها وأثرت بشكل إيجابي على التأثير المجتمعي للفعاليات.

دور البلدية في تعزيز المشهد الاحتفالي

أوضح رئيس بلدية مدينة الظهران المهندس فيصل بن عبدالهادي القحطاني أن تنظيم هذه الفعاليات يأتي ضمن جهود البلدية لإبراز الدور المجتمعي وتعزيز المشاركة في المناسبات الوطنية. وأشار إلى أن الفعاليات تعكس صورة حضارية تعبر عن اعتزاز الشعب بإنجازاته ومكانته الريادية.

تعزيز الولاء والانتماء

أكد القحطاني أن الهدف من الاحتفال باليوم الوطني لم يقتصر على العروض الترفيهية، بل يهدف أيضًا إلى غرس قيم الولاء والانتماء وترسيخ الهوية الوطنية لدى الشباب، بالإضافة إلى تقديم تجربة ترفيهية مميزة للأسر والزوار.

بهذا، انتهت فعاليات بلدية مدينة الظهران على شاطئ المرجان، وسط تفاعل كبير من الحضور، مما يؤكد على نجاح الفعاليات وإسهامها في تعزيز الروح الوطنية والفخر بالهوية السعودية.