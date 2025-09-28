شكرا لقرائتكم خبر عروض أدائية حية يومية في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشهد معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 تقديم مجموعة من العروض الأدائية الفلكلورية؛ التي تعكس ثراء الموروث السعودي وتنوّع ألوانه، حيث يشهد الزوار عروضًا يومية أمام زوار المعرض.

وتتضمن الفعاليات اليومية عروضًا أدائية لعدد من الفنون الفلكلورية الشهيرة؛ من أبرزها العرضة السعودية التي تعبّر عن قيم الاعتزاز والفخر بالوطن، والخطوة الجنوبية التي تمثل موروث منطقة عسير، إلى جانب الخبيتي الذي يعكس إيقاعات قادمة من غربي المملكة.

وتهدف هذه العروض إلى إبراز التنوع الثقافي بين مناطق المملكة، وإحياء الفنون الأدائية أمام الزوار في أجواء تفاعلية تعزز الهوية الثقافية الوطنية، وتتيح للأجيال الجديدة فرصة التعرف على الفلكلور السعودي، بوصفه جزءًا أصيلًا من الهوية الوطنية التي تحرص المملكة على صونها وتقديمها للعالم.

وتأتي العروض الأدائية الحية ضمن باقة واسعة من الفعاليات التي يقدمها المعرض، وتصل إلى 23 فعالية يومية؛ تشمل أنشطة تعليمية وترفيهية وثقافية، ليجسّد مكانة المعرض كوجهة متكاملة تحتفي بالموروث وتمنح الزوار تجربة ثرية.

يشار إلى أن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي يقام بتنظيم نادي الصقور السعودي، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، خلال الفترة من 2 إلى 11 أكتوبر المقبل.