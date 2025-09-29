شكرا لقرائتكم خبر جامعة الملك سعود تعقد لقاء عن برنامج المنح الدراسية والابتعاث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعقد جامعة الملك سعود، غدا، لقاء عن برنامج المنح الدراسية والابتعاث المتاحة للطلاب دول مجلس التعاون الخليجي ، بحضور ممثلي المكاتب والملحقيات الثقافية التابعة لدول مجلس التعاون في المملكة.

ويأتي اللقاء في إطار اهتمام الجامعة بدعم التعليم وتعزيز الشراكات الأكاديمية، وسعيها المستمر إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي بين جامعة الملك سعود، ومثيلاتها بدول مجلس التعاون؛ ويهدف إلى تسليط الضوء على الخدمات الأكاديمية واللوجستية التي يقدمها البرنامج، والتعريف بالفرص المتاحة للطلاب الخليجيين، إضافة إلى استعراض آليات القبول والتسجيل، وبحث سبل تطوير الشراكات الأكاديمية المشتركة.

وبين مدير برنامج المنح الدراسية والابتعاث بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن محمود، أن اللقاء يأتي ضمن جهود الجامعة، لتعزيز شراكاتها الإقليمية واستقطاب الطلبة الخليجيين المتميزين، مؤكدا أن هذا البرنامج يأتي امتدادا لدور المملكة في دعم التكامل الخليجي، وتجسيدا لرؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى بناء جيل مبدع ومؤهل يسهم في التنمية المستدامة محليا وإقليميا.

وأشار إلى سعي الجامعة من خلال هذا البرنامج إلى توفير بيئة تعليمية جاذبة ومتكاملة للطلبة الخليجيين، وتقديم جميع أشكال الدعم الأكاديمي والإداري لهم، مؤكدا حرص الجامعة على تطوير آليات القبول والتسجيل بما يتماشى مع احتياجاتهم، وتعزيز التعاون مع مؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون من خلال برامج تبادل معرفي ومبادرات بحثية مشتركة.

وأكد أن اللقاء يعد فرصة مهمة لتبادل وجهات النظر مع ممثلي المكاتب والملحقيات الثقافية، بما يسهم في تطوير السياسات والبرامج المستقبلية التي تخدم الطلاب والمؤسسات التعليمية على حد سواء.

ومن المتوقع أن يشهد اللقاء، مناقشة عدد من المبادرات والمشروعات المستقبلية، التي تسهم في دعم مسيرة التعليم والتبادل المعرفي بين جامعة الملك سعود، ومؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون الخليجي.