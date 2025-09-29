شكرا لقرائتكم خبر المملكة تروج لاستضافتها المؤتمر العام الـ21 لمنظمة UNIDO في نوفمبر المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد الجناح السعودي المشارك في معرض هانوفر ميسي بمدينة شنغهاي الصينية عروضا ترويجية لاستضافة المملكة المؤتمر العام الـ21 لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، الذي يعقد في العاصمة الرياض خلال الفترة من 23 إلى 27 نوفمبر المقبل تحت مسمى «القمة العالمية للصناعة».

واستعرضت منظومة الصناعة والثروة المعدنية من خلال مشاركتها في الجناح محاور المؤتمر الذي تستضيفه المملكة بالتعاون مع المنظمة، وأهدافه وأحداثه وفعالياته، مع إتاحة الفرصة أمام الزوار للتسجيل لحضور المؤتمر.

ومن المنتظر أن يسهم المؤتمر خلال دورته المنعقدة بالرياض في تحقيق أهداف محورية تشمل تعزيز التعاون الدولي في مجال التنمية الصناعية المستدامة، وتسريع الابتكار، ودعم التحول نحو صناعات نظيفة وأكثر كفاءة، وجذب الاستثمارات مع تعزيز الشفافية والحوكمة الصناعية، ويشكل انعقاده محطة محورية لتعزيز التعاون الدولي وبناء اقتصاد عالمي قائم على الابتكار والمعرفة.

ويستعرض المؤتمر رؤيته حول مستقبل الصناعة العالمية، من خلال إبراز دور الابتكار والتقنيات الحديثة في إحداث التحول الصناعي، وتسليط الضوء على الشراكات الدولية وسيلة لتعزيز التنمية المستدامة، وفتح مجالات أوسع للاستثمار، وسيجمع قادة الحكومات ورواد الأعمال والخبراء لمناقشة سبل تطوير صناعات أكثر كفاءة وصداقة للبيئة، وبحث آليات تسريع اعتماد التكنولوجيا الحديثة في الاقتصادات الناشئة والمتقدمة على حد سواء.

يذكر أن المملكة تستعد أيضا لاستضافة النسخة المقبلة من معرض التحول الصناعي العالمي «هانوفر ميسي 2025» في الرياض خلال ديسمبر المقبل؛ مما يرسخ مكانتها بوصفها مركزا صناعيا عالميا، وريادتها في مجال التحول الصناعي، وتمكين تقنيات التصنيع المتقدم.