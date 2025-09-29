شكرا لقرائتكم خبر وزير الصناعة يختتم زيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، زيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية، استمرت 5 أيام في العاصمة بكين ومدينة شنغهاي، ترأس خلالها وفدا رفيع المستوى من منظومة الصناعة والثروة المعدنية، وذلك بهدف تعزيز الروابط الثنائية الاقتصادية، وتوسيع آفاق الشراكات الاستراتيجية في قطاعي الصناعة والتعدين، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، والاستراتيجية الوطنية للصناعة.

وتضمنت الزيارة اجتماعات للوزير الخريف مع مسؤولين في الحكومة الصينية، منهم وزير الموارد الطبيعية، ووزير الصناعة وتقنية المعلومات، ونائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، ركزت على مناقشة سبل تعزيز التعاون الصناعي والتعديني، والفرص المشتركة لتبادل الخبرات ونقل التقنية والحلول المبتكرة، وتطوير القدرات البشرية.

كما عقد سلسلة اجتماعات ثنائية مع قادة شركات صينية بارزة، شملت شركة BOE Technology، وشركة Kyland Technology، وشركة Tsinghua Unigroup، وشركة Shanghai Wedge Investment، وشركة Shenzen Capchem Tech، وشركة Virtual Mind Holding، إضافة إلى شركة Kinte، وشركة Transsion Holdings، وشركة Tongli، وشركة HUAWEI Tech Investment Saudi Arabia، وبحثت تلك الاجتماعات تعزيز الشراكات الاستثمارية في قطاعات التعدين، والسيارات، والطيران والتصنيع المتقدم، بما في ذلك أشباه الموصلات، وأنظمة التحكم الصناعي الذكية.

وخلال الزيارة شارك الخريف في العديد من اللقاءات المهمة، منها ملتقى الأعمال السعودي الصيني، وترأس لقاء حول قطاع التعدين السعودي بمشاركة أكثر من 20 شركة صينية، وشارك معاليه في حفل السفارة السعودية في الصين احتفاء باليوم الوطني الـ95، واجتمع مع الطلاب السعوديين المبتعثين في الجامعات الصينية.

وقام بجولات ميدانية في منشآت صناعية رائدة، ومن ذلك مجموعة ZGC والشركات التابعة لها، FlightIn، وUisee، وشركة China Power Energy Storage، إضافة إلى المنشآت الصناعية لمجموعة Minth، واطلع خلال تلك الجولات على أحدث التقنيات الصناعية، وعمليات التصنيع المتقدم.

وشهد الوزير الخريف خلال زيارته إلى الصين، توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي تعزز توطين الصناعات المتقدمة بالمملكة، ومنها اتفاقيات أبرمها المركز الوطني للتنمية الصناعية مع مجموعة Tsinghua Unigroup لتوطين صناعة أشباه الموصلات، ومع شركة BOE Technology لتصنيع شاشات العرض، ومع شركة Kyland Technology لتقنيات التحكم الصناعي الذكي، إضافة إلى توقيع المركز 3 مذكرات تفاهم مع شركات AVCO International وLanshi Superalloy وBMGK لتوطين صناعات الطيران في المملكة، ومذكرة تفاهم ثلاثية بين المركز وشركة صقر الجزيرة وشركة Kinte لتصنيع ضواغط تكييف الهواء، كما شهد الوزير خلال مشاركته في ملتقى الأعمال السعودي-الصيني توقيع 42 مذكرة تفاهم بين شركات سعودية وصينية بقيمة تزيد على 1.7 مليار دولار أمريكي في الصناعات المتقدمة، والمركبات الذكية، وحلول الطاقة، والموارد المعدنية.

وزار الوزير الجناح السعودي المشارك في معرض هانوفر ميسي بمدينة شنغهاي، كما قام بجولة على الأجنحة الدولية المصاحبة للمعرض، واطلع على أحدث تقنيات التصنيع المتقدم، والحلول الصناعية الذكية.

وتعزز الزيارة الرسمية لوزير الصناعة والثروة المعدنية إلى جمهورية الصين الشعبية، التزام المملكة ببناء شراكات عالمية، وجذب استثمارات نوعية، تحقق مستهدفات رؤية 2030، بتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومركز عالمي للتعدين والمعادن.