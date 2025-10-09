شكرا لقرائتكم خبر إمارة المنطقة الشرقية ونادي الصقور السعودي يوقّعان اتفاقية تعاون لاستضافة الشرقية كأس نادي الصقور السعودي 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقّعت إمارة المنطقة الشرقية ونادي الصقور السعودي في مقر النادي بمدينة الرياض اليوم، اتفاقية تعاون لاستضافة وتنظيم المنطقة الشرقية لفعالية "كأس نادي الصقور السعودي 2025" المقرر إقامتها في المنطقة الشرقية خلال الفترة من 23 إلى 30 نوفمبر 2025م.

مثّل إمارة المنطقة في التوقيع وكيل الإمارة تركي بن عبدالله التميمي، فيما مثّل النادي الرئيس التنفيذي طلال بن عبدالعزيز الشميسي، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك لدعم الفعاليات الوطنية وترسيخ الموروث الثقافي والهوية الوطنية.

وأوضح وكيل إمارة المنطقة الشرقية تركي التميمي أن استضافة هذه الفعالية تأتي إنفاذًا لتوجيهات الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وبمتابعة من الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، لتعزيز حضور المنطقة في الفعاليات الوطنية واستقطاب الفعاليات النوعية التي تسهم في إبراز الموروث الثقافي وتنشيط الحركة السياحية والاقتصادية بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويخصص نادي الصقور السعودي جوائز مالية تتجاوز عشرة ملايين ريال للفائزين بأشواط مسابقة "الملواح" تشمل الهواة والملاك والمحترفين والنخبة المحليين، في خطوة تهدف إلى تقديم تجربة ثرية لعشاق هذه الهواية مع الحفاظ على روح المنافسة العالية التي تميز هذا المجال.

يُذكر أن "كأس نادي الصقور السعودي" أقيم العام الماضي في محافظة حفر الباطن، حيث يواصل النادي تنظيم البطولة سنويًا في مدن ومحافظات مختلفة بالتعاون مع إمارات المناطق، بهدف تسليط الضوء على موروث الصقارة، وتشجيع الصقارين على ممارسة هوايتهم عبر فعاليات متنوعة، إلى جانب دعم المجتمع المحلي وتعزيز التنمية.