شكرا لقرائتكم خبر 97 مدرسة من تعليم جدة تحصد مستوى «التميز» في نتائج التقويم والتصنيف المدرسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت 97 مدرسة من مدارس تعليم جدة مستوى التميز في نتائج التقويم والتصنيف المدرسي، وذلك خلال الملتقى الوطني الثاني للتميز المدرسي «تميز 2025»، الذي نظمته هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم، بحضور وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، وعدد من مديري التعليم ورؤساء الجامعات وممثلي الشركات التعليمية، وبمشاركة عدد من المدارس المتميزة على مستوى إدارات التعليم بالمملكة.

وقدمت المديرة العامة للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي التهنئة للمدارس الحكومية والأهلية والعالمية الحاصلة على فئة التميز على مستوى المملكة، وعددها 97 مدرسة، والتي تم تكريمها خلال الملتقى، مشيدة بما حققته من إنجاز يعكس جودة الأداء وتميز الممارسات التربوية والتعليمية فيها.

وأوضحت اللهيبي أن ارتفاع عدد المدارس المتميزة بنسبة تجاوزت 155% مقارنة بالعام الماضي يعد مؤشرا واضحا على الحراك النوعي الذي أحدثه الملتقى على المستوى الوطني، من خلال سعي المدارس إلى ضبط الجودة وتعزيز معايير التميز في الأداء التعليمي.

كما أثنت على الدور البارز الذي يؤديه الملتقى في دعم صناعة القرار وتطوير التعليم استنادا إلى بيانات ونتائج التقويم المدرسي، وتعزيز التنافسية الإيجابية بين مؤسسات التعليم والمعلمين لتبني الممارسات التعليمية الفاعلة التي تسهم في تحسين مخرجات التعليم، معولة أن تواصل مدارس تعليم جدة جهودها لمضاعفة التميز وترسيخ ثقافة الجودة والتحسين المستمر في العملية التعليمية، بما يواكب مستهدفات التطوير التعليمي الوطني.

يذكر أن الملتقى الوطني للتميز المدرسي يهدف إلى تعزيز أثر النموذج السعودي لجودة التعليم العام وتحسين مخرجاته، بما يسهم في تحقيق رؤية السعودية 2030 ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، إلى جانب تحفيز التنافسية الإيجابية بين عناصر منظومة التعليم ومنسوبيها في تبني الممارسات التعليمية الفاعلة، وإبراز المدارس المتميزة في ضوء نتائج التقويم المدرسي والاحتفاء بها كنماذج يحتذى بها، بما يعزز استدامة الحراك الوطني نحو التميز وتحسين نواتج التعلم ومخرجات التعليم.