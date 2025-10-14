شكرا لقرائتكم خبر الهيئة العامة للأمن الغذائي ترسي المناقصة الثانية للمستثمرين السعوديين في الخارج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتمت الهيئة العامة للأمن الغذائي، ترسية الدفعة الثانية من مناقصة المستثمرين السعوديين في الخارج للعام الحالي 2025 م بكمية 500 ألف طن، ليبلغ بذلك إجمالي الكميات التي تم ترسيتها على المستثمرين السعوديين في الخارج هذا العام 975 ألف طن، تمثل نحو 20% من استهلاك المملكة السنوي من القمح، وموزعة على عدد 16 شحنة فازت بها الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك» بمتوسط سعر 267 دولارا للطن.

وأوضح رئيس الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن الدفعة الثانية التي تم ترسيتها بلغت 500 ألف طن قمح، موزعة على 8 بواخر، بواقع 2 باخرة لميناء جدة الإسلامي بكمية 130 ألف طن، و 3 بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية 195 ألف طن، 2 باخرة لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية 120 ألف طن، و1 باخرة لميناء جازان بكمية 55 ألف طن، وذلك للتوريد خلال الفترة يناير - أبريل 2026 م، وبمتوسط سعر 268.12 دولارا للطن.

يذكر أن المناقصة الأولى للمستثمرين السعوديين في الخارج تم ترسيتها في مايو الماضي بكمية 475 ألفا للتوريد خلال الفترة يوليو - ديسمبر 2025 م، موزعة على 7 بواخر، بواقع 3 بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية 180 ألف طن، و2 باخرة لميناء ينبع التجاري بكمية 120 ألف طن، و2 باخرة لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية 120 ألف طن، و1 باخرة لميناء جازان بكمية 55 ألف طن، وبمتوسط سعر 265.88 دولارا للطن.

وأكد الفارس أن الشراكة مع المستثمرين السعوديين بالخارج تأتي في إطار خطط دعم المخزونات الاستراتيجية، وتنويع مصادر شراء القمح وربطها بالاستهلاك المحلي.

وفي هذا الشأن تدعو الهيئة العامة للأمن الغذائي كل المستثمرين السعوديين إلى الاستفادة من هذه المبادرة، والتقدم للتأهيل للمنافسات خلال الأعوام المقبلة.