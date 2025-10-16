شكرا لقرائتكم خبر تجربة فاخرة في المملكة تجمع بين الفن والطهي في قلب الصحراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتضنت وجهة البحر الأحمر، وللمرة الأولى محلياً، فعالية استثنائية لنادي الكافيار العالمي، في نسخته السابعة، والتي أقيمت في منتجع ديزرت روك المذهل وسط تضاريسه الصخرية الفريدة، لتقدم تجربة جمعت بين فن الطهي الفرنسي، والإلهام السعودي، والضيافة الراقية التي تعكس روح المملكة المعاصرة.

قاد الشيف العالمي الحاصل على نجمة ميشلان أكرام بنعلال الأمسية المميزة، حيث قدّم قائمة طعام مبتكرة مكونة من ستة أطباق، تمزج بين التقنيات الفرنسية والنكهات السعودية مثل السماق والليمون الأسود، لتروي من خلالها قصة مستوحاة من طبيعة المكان وثقافته. وقد استخدم الشيف مكونات فاخرة أبرزها كافيار برونييه (Prunier Caviar) وأدوات مائدة من كريستوفل (Christofle)، ليجسّد مزيجاً من الأناقة الباريسية في قلب الصحراء السعودية.

وشهدت الأمسية حضور أكثر من ثلاثين ضيفاً من الشخصيات المؤثرة وصنّاع المحتوى، من بينهم نابيلا وتوماس فيرغارا، ولوفي، وسيندي ميراندا، الذين استمتعوا بتجربة طهي فريدة وسط أجواء من الخصوصية والجمال الطبيعي.

وقال توماس كومبسكوت-ليبير، المدير العام لمنتجع ديزرت روك: “تعكس استضافة نادي الكافيار العالمي في ديزرت روك رؤيتنا لتقديم لغة جديدة للفخامة السعودية، مستوحاة من المكان ومتجذّرة في كرم الضيافة. إذ نهدف إلى خلق تجارب تُشكّل ثقافة جديدة للسفر الفاخر وتُبرز خصوصية المنتجع وفرادته”.

من جانبه، قال الشيف أكرام بنعلال: “عندما زرت السعودية قبل عشر سنوات، شعرت أنني أمام بلد يستعد لتحول استثنائي. واليوم، أعود لأقدّم تجربة مستوحاة من روح الصحراء، مؤلفة من ستة فصول تُروى من خلال المذاق السعودي المعاصر”.

تجربة نادي الكافيار العالمي في ديزرت روك مثّلت تجسيداً حيّاً لتكامل الفخامة العالمية مع الهوية المحلية، مؤكدةً مكانة وجهة البحر الأحمر كونها إحدى أبرز المقاصد في عالم السياحة الفاخرة، حيث تلتقي البيئة الخلابة بالتصميم المعماري المندمج مع الطبيعة، لتقدّم نموذجاً رائداً للسفر المستدام والضيافة الرفيعة.