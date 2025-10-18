التبادلية وتطوير التعاون بين البلدين

عدن - ياسمين عبدالعظيم - واشنطن: ناقش وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، ونظيرته في ليبيريا، سارة بيسولو نيانتي، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وتوسيع المشاركة التجارية الأمريكية في ليبيريا.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، أكدت أن اللقاء تناول سبل تعزيز المشاركة الأمريكية في قطاع المعادن الحيوية في ليبيريا، بهدف توفير فرص عمل وتحقيق النمو الاقتصادي في البلدين.

وأشار البيان إلى أن الجانبين بحثا أيضًا سبل تعزيز التعاون في مجالات أخرى، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق مصالح مشتركة تعود بالنفع على الولايات المتحدة وليبيريا.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التعاون المستمر بين البلدين، والذي يعكس التزامهما بتعزيز الشراكة وتعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية في مختلف المجالات.