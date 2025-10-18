قريبًا: جولة جديدة من المشاورات الاقتصادية والتجارية بين الصين وأمريكا

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نائب رئيس الوزراء الصيني يبحث مع وزير الخزانة الأمريكي تعزيز التعاون الاقتصادي

أجرى نائب رئيس الوزراء الصيني، خه ليفنج، مكالمة بالفيديو مع وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، والممثل التجاري الأمريكي، جيميسون جرير، حيث اتفقوا على عقد جولة جديدة من المشاورات الاقتصادية والتجارية في أقرب وقت ممكن.

ووفقًا لشبكة تليفزيون الصين الدولية “سي جي تي إن”، فإن الجانبين أجريا تبادلات صريحة ومعمقة وبناءة حول تنفيذ التوافق المهم الذي تم التوصل إليه خلال محادثاتهما الهاتفية في وقت سابق من هذا العام. كما ناقشوا القضايا الرئيسية المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

هذه الاتصالات تأتي في إطار جهود تعزيز التعاون الاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة، وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين. يأتي ذلك في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم جراء تداعيات جائحة كوفيد-19 والتي تتطلب تعزيز التعاون والتنسيق الدوليين للتغلب عليها.