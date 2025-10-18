تركيا: انخفاض التضخم وتحسن عجز الميزانية إلى مستوى مقبول

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن عملية خفض معدل التضخم في البلاد تسير على المسار الصحيح، وأن عجز الميزانية الحالي عند مستوى معقول للغاية. جاء ذلك في كلمة خلال الاجتماع السنوي لأعضاء معهد “التمويل الدولي” على هامش اجتماعات لمجموعة العشرين، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، في واشنطن، حسبما ذكرت وكالة “الأناضول” التركية للأنباء صباح السبت.

الوزير شيمشك أكد أن البرنامج الاقتصادي الذي تتبعه الحكومة التركية بدأ يعطي ثماره، مشيراً إلى أن التضخم يتراجع، وهناك تقدم في الجبهة المالية وتحسن في مستوى التوازن الخارجي.

وفي تصريحاته، قال شيمشك: “بوجه عام، عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح، وعجز الميزانية وفقاً للمعايير الدولية عند مستوى معقول للغاية، والاختلالات الخارجية تم تجاوزها إلى حد كبير”.

وأشار الوزير إلى ضرورة تنفيذ مزيد من الإصلاحات الهيكلية للاستمرار بهذا المسار، معرباً عن أمله في إنهاء العام القادم بنسبة تضخم فوق 10% بقليل، والعام الذي يليه بأرقام أحادية.