احتفال بن تفاق بسلامة ابنه العودة إلى المنزل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - احتفل الشاعر ومالك الإبل حمد شافي بن تفاق بسلامة ابنه في مقر ضيافته في محافظة رنية، وسط حضور من مشايخ القبائل والأعيان وعدد من المدعوين.

تضمن الحفل كلمات ترحيبية بالضيوف والمدعوين، الذين حضروا لمشاركة بن تفاق فرحته بسلامة ابنه، وتلا ذلك قصائد شعرية وأداء العرضة بين شعار المحاورة.

وقدم الشاعر حمد بن تفاق شكره وامتنانه للحضور، خاصة الذين سافروا من مناطق بعيدة لحضور الحفل، ملتمسا العذر لمن لم يستطع الحضور بسبب ظروفه الخاصة.

نبارك لابن تفاق سلامة ابنه، متمنين له ولأبنائه التوفيق والسعادة والسلامة الدائمة.

وفي ختام الحفل، تم التقاط صور تذكارية للشاعر وابنه بحضور الضيوف الكرام.

نسأل الله أن يديم الفرحة والسرور على أسرة الشاعر حمد بن تفاق وأن يحفظ ابنه ويرزقه الصحة والعافية.