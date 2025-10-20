نائب أمير مكة ووزير الحج يستعرضان أبرز الأعمال والخدمات لضيوف الرحمن في مؤتمر الحج

عدن - ياسمين عبدالعظيم - صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز يستقبل وزير الحج والعمرة لتعزيز جودة الخدمات

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

أكد سموه أهمية مواصلة العمل التكاملي بين الجهات ذات العلاقة لتعزيز جودة الخدمات وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- لخدمة ضيوف الرحمن.

خلال اللقاء، استعرض سموه أبرز الأعمال والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، والرامية إلى الارتقاء بمنظومة الخدمات وتيسير رحلة الحاج والمعتمر، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين تجربة ضيوف الرحمن.

واطلع سموه على آخر الاستعدادات الجارية لتنظيم مؤتمر ومعرض الحج 2025، الذي يُقام برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- خلال شهر نوفمبر المقبل في مدينة جدة، الذي يُعد منصة دولية تجمع الجهات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي من داخل المملكة وخارجها، لبحث تطوير منظومة الحج، واستعراض الابتكارات التقنية والحلول المستدامة في خدمة ضيوف الرحمن.