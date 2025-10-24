تحيل “هيئة المحاسبين” ممارسين غير نظاميين للنيابة العامة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين تكشف عن تحقيقاتها الحصرية في قضايا تقديم خدمات محاسبية غير مرخصة

في إطار جهودها الرقابية لضبط جودة الأداء المهني، قامت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بالكشف عن عدد من المنشآت والأفراد الذين قدموا خدمات محاسبية ومراجعة بدون الحصول على التراخيص النظامية. تم تحويلهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

تم متابعة ورصد الأنشطة غير القانونية التي تم نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، وتم ضبط مؤسستين تجاريتين ومكتب لممارسة النشاط دون ترخيص، بالإضافة إلى فرد يدعي أنه محاسب قانوني معتمد عبر منصة “إكس”.

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الهيئة على تنظيم المهنة وضمان التزام جميع الممارسين بأحكام نظام مهنة المحاسبة والمراجعة. وتشدد الهيئة على ضرورة الالتزام بالحصول على التراخيص اللازمة قبل مزاولة المهنة، وتدعو الأفراد والمنشآت إلى التحقق من نظامية مقدمي الخدمات المهنية عبر موقعها الإلكتروني.

حماية المهنة وضمان كفاءة الممارسين يعدان من أهم أولويات الهيئة، وتعتزم مواصلة الرقابة على القطاع لضمان جودة المخرجات وموثوقية الكفاءات العاملة فيه، بهدف حماية الاقتصاد الوطني.