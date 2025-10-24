استقبال التعازي لعائلة الخولاني في جدة بوفاة عطية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تلقت عائلة الخولاني العزاء لليوم الثالث والأخير في فقيدهم عطية حسن الخولاني، الذي فارق الحياة قبل يومين بسبب جلطة في القلب. تم دفنه في مقبرة الرحمة بمدينة جدة، وأُقيمت مراسم العزاء في الساحة المجاورة لمنزله في حي مشرفة بجدة.

المرحوم هو والد كل من تركي وعبد العزيز وفهد، وأخ كل من أحمد وسلمان وحسين.

صور خاصة بالمراسم:

– صورة للفقيد أثناء حياته.

– صورة لجموعة من الأقارب والأصدقاء خلال مراسم العزاء.

نشاطات مستقبلية:

– من المقرر أن يتم تنظيم قداس لراحة نفس المرحوم في الأيام القادمة.

– سيُعلن عن موعد ومكان القداس في وقت لاحق.

تعازينا الحارة لعائلة الخولاني في هذا الوقت العصيب، ونسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.