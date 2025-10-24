51 مهمة إنقاذ في لبنان بفضل دعم “سلمان للإغاثة”

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في إطار دعم الخدمات الطبية والإسعافية في منطقة المنية شمال لبنان، نفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية مهمة إسعافية خلال الفترة من 10 حتى 16 أكتوبر 2025، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

تضمنت المهمات التي قام بها الجهاز نقل المرضى من وإلى المستشفيات في مدينة المنية، حيث استفاد من هذه الخدمة اللاجئون السوريون والمجتمع المحلي. يأتي ذلك في إطار مشروع الدعم المستمر للخدمات الطبية والنقل الإسعافي في مناطق اللاجئين والمجتمع المستضيف في لبنان.

وقد أشادت الجمعية بدور مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تقديم الدعم اللازم لتنفيذ هذه المهمة الإنسانية الهامة، التي تعكس التعاون الدولي في مجال تقديم الرعاية الصحية والإسعافية للمحتاجين في لبنان.

هذا وتعتبر هذه الجهود الإنسانية الرائدة خطوة مهمة نحو تحسين جودة الخدمات الطبية والإسعافية المقدمة في المنطقة، وتعزز من التعاون الدولي لمواجهة التحديات الصحية التي تواجهها الجماعات المحلية واللاجئين على حد سواء.