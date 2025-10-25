بالفيديو.. استشاري يكشف أسباب تنميل وضعف اليدين.. ويحذر من الجلوس أمام الكمبيوتر والجوال بهذه الطريقة

موقع الخليج 365: كشف استشاري جراحة العمود الفقري، الدكتور محمد الشردان، أن تنميل أو ضعف اليدين قد يكونان علامة على اعتلال الحبل الشوكي.

وقال "الشردان" خلال ظهوره عبر قناة الإخبارية: "إذا كان الشخص يعاني من تنميل أو ضعف في اليدين أو في التوازن، فمن الأفضل أن يراجع طبيبًا مختصًا".

سبب تنميل وضعف اليدين

وأضاف أن سبب تنميل أو ضعف اليدين يكون ناتجًا عن مشكلات في غضاريف الرقبة التي قد تضغط على الحبل الشوكي.

طريقة الجلوس أمام الكمبيوتر

وشدّد على أهمية الانتباه إلى طريقة الجلوس أثناء استخدام أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة، بحيث تكون العين في مستوى الشاشة لتجنب الضغط على فقرات الرقبة.

الحفاظ على عضلات العنق

وأكد على ضرورة الحفاظ على عضلات العنق بممارسة الرياضة والركض المنتظم، والامتناع عن التدخين لأنه يقلل من تدفق الدم إلى الفقرات والغضاريف، بالإضافة إلى القيام ببعض التمارين البسيطة لعضلات الرقبة بانتظام.