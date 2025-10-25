السعودية في الصدارة.. تعرف على ترتيب أكبر 10 اقتصادات عربية في عام 2026

موقع الخليج 365: توقّعت بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي أن تتصدر المملكة العربية السعودية قائمة أكبر الاقتصادات العربية في عام 2026، بإجمالي ناتج محلي يبلغ 1.316 تريليون دولار.

وجاء ترتيب الاقتصادات العربية العشرة الكبرى على النحو التالي:

السعودية: 1316 مليار دولار

الإمارات: 601 مليار دولار

مصر: 400 مليار دولار

الجزائر: 285 مليار دولار

العراق: 274 مليار دولار

قطر: 239 مليار دولار

المغرب: 196 مليار دولار

الكويت: 163 مليار دولار

عُمان: 109 مليارات دولار

تونس: 60 مليار دولار

وأوضحت البيانات أن التقديرات تستند إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، مع الإشارة إلى أن بيانات مصر اعتمدت على العام المالي 2026/2025.



