السعودية في الصدارة.. تعرف على ترتيب أكبر 10 اقتصادات عربية في عام 2026

موقع الخليج 365: توقّعت بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي أن تتصدر المملكة العربية السعودية قائمة أكبر الاقتصادات العربية في عام 2026، بإجمالي ناتج محلي يبلغ 1.316 تريليون دولار.
وجاء ترتيب الاقتصادات العربية العشرة الكبرى على النحو التالي:
السعودية: 1316 مليار دولار
الإمارات: 601 مليار دولار
مصر: 400 مليار دولار
الجزائر: 285 مليار دولار
العراق: 274 مليار دولار
قطر: 239 مليار دولار
المغرب: 196 مليار دولار
الكويت: 163 مليار دولار
عُمان: 109 مليارات دولار
تونس: 60 مليار دولار
وأوضحت البيانات أن التقديرات تستند إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، مع الإشارة إلى أن بيانات مصر اعتمدت على العام المالي 2026/2025.