بالفيديو.. عمرو أديب يعلق على تصريحات سموتريتش المسيئة للمملكة: متطرف وقليل الأدب.. ولم يمر 10 ساعات وكان الرجل على ركبه معتذراً باكياً

موقع الخليج 365: علق الإعلامي المصري عمرو أديب، على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش المسيئة للسعودية.

قليل الأدب

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية": سموتريتش متطرف وقليل الأدب، ولم يمر 10 ساعات وكان هذا الرجل على ركبه معتذراً باكياً.

جهل واعتذار

وأضاف: لم يكن تصريحه بشأن موفقاً، مشيرا: زعيم المعارضة الإسرائيلية خاطب السعودية باللغة العربية قال سموتريتش لا يمثل إسرائيل وتصريحاته تدل على جهل وعليه الاعتذار.

دولة مواقف

وتساءل أديب، قائلاً:"مين قال لسموتريتش اعتذر؟.. ومين أجبره على الاعتذار؟"، مضيفا: المملكة دولة مواقف وليست دولة دوشة وجعجعة.

ربيع الجابري

باسم ربيع الجابري كاتب وصحفي سعودي يعمل ضمن فريق تحرير موقع الخليج 365، يختص بمتابعة الأخبار العربية والخليجية، ويتميز بتغطياته الموضوعية وتحليلاته السريعة للأحداث الجارية في المنطقة.

