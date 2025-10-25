بالفيديو.. عمرو أديب يعلق على تصريحات سموتريتش المسيئة للمملكة: متطرف وقليل الأدب.. ولم يمر 10 ساعات وكان الرجل على ركبه معتذراً باكياً

موقع الخليج 365: علق الإعلامي المصري عمرو أديب، على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش المسيئة للسعودية.

قليل الأدب

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية": سموتريتش متطرف وقليل الأدب، ولم يمر 10 ساعات وكان هذا الرجل على ركبه معتذراً باكياً.

جهل واعتذار

وأضاف: لم يكن تصريحه بشأن السعودية موفقاً، مشيرا: زعيم المعارضة الإسرائيلية خاطب السعودية باللغة العربية قال سموتريتش لا يمثل إسرائيل وتصريحاته تدل على جهل وعليه الاعتذار.

دولة مواقف

وتساءل أديب، قائلاً:"مين قال لسموتريتش اعتذر؟.. ومين أجبره على الاعتذار؟"، مضيفا: المملكة دولة مواقف وليست دولة دوشة وجعجعة.