تطبيق الدوام الشتوي في تعليم جازان يبدأ غدًا

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تطبيق الدوام الشتوي في جميع المدارس بمنطقة جازان

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اليوم اعتماد تطبيق الدوام الشتوي في جميع المدارس الحكومية والأهلية بالمنطقة، اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد.

بداية الاصطفاف والحصص الصباحية

وأوضحت الإدارة أن بداية الاصطفاف الصباحي ستكون عند الساعة 7:00 صباحًا، على أن تبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة 7:15 صباحًا. ودعت الإدارة إلى الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف لضمان انضباط العملية التعليمية.

توفير بيئة تعليمية آمنة

وأكدت الإدارة أهمية متابعة تنفيذ التعليمات الجديدة لضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة وآمنة للطلاب والطالبات خلال فترة الدوام الشتوي.