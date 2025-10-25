بدء العام الدراسي الشتوي في المدينة يوم 11 جمادى الأولى

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة عن بدء تطبيق الدوام الشتوي في جميع مدارس التعليم العام للبنين والبنات ابتداءً من يوم الأحد 11 / 5 / 1447هـ.

وفي هذا السياق، أوضحت الإدارة أن بداية الاصطفاف الصباحي لمدارس البنين ستكون عند الساعة الـ 7:30 صباحًا، حيث ستبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة الـ 7:45 صباحًا. أما بالنسبة لمدارس البنات، فسيكون الاصطفاف الصباحي عند الساعة الـ 7:15 صباحًا، وستبدأ الحصة الأولى عند الساعة الـ 7:30 صباحًا.

ودعت الإدارة جميع مدارس التعليم العام إلى الالتزام بمواعيد الدوام الشتوي لضبط حضور وانصراف الطلاب والطالبات، مؤكدة أن مواعيد الدوام ستُحدّث وفقًا للتقويم الدراسي وما يطرأ من متغيرات تنظيمية.

هذا ويأتي قرار بدء الدوام الشتوي في إطار الجهود المبذولة لتنظيم العملية التعليمية وضمان سيرها بشكل منظم وفعّال، تحقيقاً لأعلى معايير الجودة والتميز في التعليم.