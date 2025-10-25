اختتام بطولة المملكة للمبارزة للسيدات تحت 14 عام على وشك الانتهاء

عدن - ياسمين عبدالعظيم - انتهت اليوم السبت منافسات بطولة المملكة للمبارزة (الجولة الذهبية) للسيدات عمومي وتحت 14 عام، وذلك للأسلحة الثلاث (الأبيه والسيبر والشيش) في صالة مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر.

وقد تم تتويج الفائزات في البطولة من قبل رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة، حيث فازت ربى المصري (العلا) بالميدالية الذهبية في سلاح السيبر (عمومي)، وحصلت سارة عبدالوهاب (وج) على الميدالية الذهبية في سلاح الأبيه، بينما نالت غلا الدحيم (النهضة) ذهبية سلاح الشيش.

وفي فئة تحت 14 عام، حققت زينب آل مطر (الهدى) المركز الأول والميدالية الذهبية في سلاح السيبر، بينما توجت آية الجويعي (النصر) بالميدالية الذهبية في سلاح الأبيه، وحققت سلمى المهنا (النهضة) المركز الأول والميدالية الذهبية في سلاح الشيش.