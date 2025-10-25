التحضير لموسم الأمطار في حائل: خطة الطوارئ

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أمانة منطقة حائل تنفذ فرضية ميدانية لخطط الاستجابة للطوارئ

قامت أمانة منطقة حائل بتنفيذ فرضية ميدانية لخطط الاستجابة للطوارئ استعدادًا لموسم الأمطار، بهدف رفع جاهزية الفرق الميدانية وتعزيز سرعة التعامل مع الحالات الطارئة في مختلف مواقع المنطقة.

محاكاة لتجمع مياه الأمطار وتنسيق مع الجهات الحكومية

شملت الفرضية محاكاة ميدانية لتجمع مياه الأمطار في عدد من المواقع الحيوية، بمشاركة الإدارات المختصة بالطوارئ، إلى جانب التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، للتأكد من كفاءة منظومة الاستجابة وسرعة البلاغ والتعامل الميداني الفعّال.

تحضيرات لمواجهة موسم الأمطار ورفع جاهزية الكوادر البشرية والآليات الميدانية

أوضحت الأمانة أن الفرضية تأتي ضمن خططها لمواجهة موسم الأمطار، ورفع جاهزية الكوادر البشرية والآليات الميدانية، بما يضمن سرعة التدخل وتقليل الأضرار المحتملة. وأشارت إلى أن الفرق قامت بأعمال صيانة شبكات تصريف مياه الأمطار ومجاري السيول، إلى جانب تجهيز المضخات والناقلات في مواقع متعددة لضمان الاستجابة السريعة عند الحاجة.