وصول رئيس وزراء جمهورية الجبل الأسود إلى الرياض

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وصل إلى الرياض اليوم، رئيس وزراء جمهورية الجبل الأسود ميلوجكو سبايتش، والوفد المرافق، لحضور مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته التاسعة.

فور وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي، كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، والسفيرة غير المقيمة في دولة الإمارات أزيدورا دابوتش، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

صور الوفد المرافق لرئيس وزراء جمهورية الجبل الأسود خلال استقبالهم في المطار:

من المتوقع أن يشارك رئيس الوزراء الجبل الأسودي في فعاليات المؤتمر ويعقد لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين السعوديين لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.